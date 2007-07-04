Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

KultKrimiStaffel 11Folge 12vom 04.07.2007
Folge 12: Lust auf Leben

44 Min.Folge vom 04.07.2007Ab 12

Das Team der Rettungsflieger hat zu Beginn einen ernsten Einsatz: Eine junge Frau, Rebecca Eggers, hat einen Selbstmordversuch mit Tabletten unternommen. Zudem ist sie offenbar alkoholkrank. Wie es aussieht, hat ein Unglück sie völlig aus der Bahn geworfen: Die ehemalige Leistungssportlerin hat vor Monaten durch einen Unfall ihre vielversprechende Leichtathletik-Karriere in den Wind schreiben müssen und diesen Schicksalsschlag nicht verkraftet. Ihr Mann Sebastian ist verzweifelt und ehrlich besorgt. Aber irgendetwas steht zwischen dem Ehepaar Eggers.

