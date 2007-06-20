Die Rettungsflieger
Folge 10: Kabale und Liebe
Auch diesmal erhofft sich der chaotische Germanistik-Student Leo von seinem Freund und Mitstudenten Thorsten in letzter Minute Hilfe bei einer Seminararbeit. Aber der zuverlässige Thorsten will nicht mehr mitspielen, weil er die Freundschaft inzwischen als sehr einseitig empfindet. Bevor jedoch das Thema ausdiskutiert werden kann, explodiert Thorstens Schnellkochtopf, in dem er gerade - eine Marotte von ihm - Angelhaken sterilisiert. Die Rettungsflieger versorgen seine schweren Verbrennungen und Schnittverletzungen und müssen sich auch um Thorstens Papagei "Schiller" kümmern, denn Leo ist gegen Vogelfedern allergisch. Als die Zwillinge Jana und Suse unerlaubt in das "Geistermoor" ausreiten, sind sie in einer spannenden Mission unterwegs. Neulich ist dort ein Mord geschehen, und die beiden wollen am Tatort ermitteln, um den Täter zu fangen. Doch dann fallen Schüsse, und Suse wird unglücklich vom Pferd abgeworfen. Hat der Mörder auf sie geschossen? Jana lässt die verletzte Schwester zurück, um Hilfe zu holen.
