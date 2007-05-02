Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

Staffel 11Folge 4vom 02.05.2007
44 Min.Folge vom 02.05.2007Ab 12

Für die quirlige Fahrschülerin Chrissy ist der große Tag der Fahrprüfung gekommen. Und trotz strengem Prüfer kann sie mit Unterstützung ihres netten Fahrlehrers alle Hürden und Fallen meistern. Doch als sie nach der eigentlich bestandenen Prüfung freudig aus dem Wagen steigt, geschieht ein Unglück. Die Rettungsflieger sind gleich zur Stelle. Jasmin freut sich auf ein paar schöne Tage mit ihrem Yuppie-Freund Guido. Sie wollen mit seinem Cabrio an die Ostsee. Doch unterwegs bekommt Jasmin plötzlich starke Unterleibsschmerzen. Sabine diagnostiziert eine Eileiterschwangerschaft.

