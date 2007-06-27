Die Rettungsflieger
Folge 11: Neuanfänge
Der gutaussehende Witwer Christian trauert noch um seine kürzlich verstorbene Frau. Er ahnt nichts von dem Versprechen, dass seine zehnjährige Tochter Sophia der Mama auf dem Sterbebett gegeben hat: bald eine neue Frau für den Papa zu finden. Doch bevor Sophia ihren Plan umsetzen kann, geraten die beiden in einen Autounfall. Die Rettungsflieger müssen für diesen Einsatz auf dem Hamburger Rathausplatz landen. Kurz nach einem Trainingskampf mit seinem Sparringspartner Andy bricht der Kickboxer Timo bewusstlos zusammen. Die Rettungsflieger sind sofort zur Stelle. Doch auch für Andy ist die Teilnahme an den Hamburger Kickbox-Meisterschaften in Gefahr.
