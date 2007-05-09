Die Rettungsflieger
Folge 5: Vertrauensfragen
Die resolute Rentnerin Gerda montiert auf dem Balkon Blumenkästen. Als ein Kasten in die Tiefe stürzt, glaubt sie, dass er unter ihr ein Nachbar-Baby erschlagen hat. Vor lauter Aufregung hat sie, unbemerkt von ihrem Mann Anton im Wohnzimmer, draußen auf dem Balkon einen Herzanfall. Die Teenager Evi und Nina können ihren Augen nicht glauben, als ein Mann an der Köhlbrandbrücke einen Sack mit jungen Katzen in die Elbe wirft. Der Mann will die Tiere ertränken. Ohne zu zögern springen die Mädchen in die Fluten. Evi kann die Katzen retten, doch plötzlich treibt Nina leblos im Wasser, und der Mann ergreift trotz Evis Flehen die Flucht. Glücklicherweise ist ein Surfer zur Stelle, und die Rettungsflieger werden gerufen.
