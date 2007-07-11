Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 11Folge 13vom 11.07.2007
44 Min.Folge vom 11.07.2007Ab 12

Hoch auf dem Heiligengeistfeldbunker sprüht der verliebte Designer Jan Büttner eine Liebesbotschaft für seine Freundin Anne an die Wand. Die hat nun zwar eine schöne Aussicht von ihrem Wohnzimmerfenster, muss aber gleichzeitig miterleben, wie Jan auf dem Bunker von der Leiter fällt und sich schwer verletzt. Der Hafenarbeiter Wolf Brüggemann schleppt sich trotz Krankheit zur Arbeit im Containerhafen, weil er Angst hat, sonst seinen Job zu verlieren. Als er in seiner schweren Transportmaschine kurzfristig ohnmächtig wird, übersieht er einen Kollegen und fährt ihn an. Die Rettungsflieger sind sofort zur Stelle. Brüggemanns Chef schickt den erschöpften Mitarbeiter nach Hause, doch auf dem Heimweg bricht er endgültig zusammen.

KultKrimi
