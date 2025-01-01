Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 13: Das unachtsame Kindermädchen
23 Min.Ab 12
Ein fünfjähriges Mädchen ist verschwunden, weil ihre Babysitterin nicht gut auf sie aufgepasst hat. Ist das Mädchen im nahegelegenen See ertrunken? Oder gar entführt worden?
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1