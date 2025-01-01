Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 21: Geblendet
23 Min.Ab 12
Der tierliebe Joshua Becker verschwindet spurlos. Hat sein ehemals bester Freund Nico etwas mit der Sache zu tun? Oder doch die Clique von Tieraktivisten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1