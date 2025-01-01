Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 22: Einer geht noch
23 Min.Ab 12
Nach einer durchzechten Nacht können sich zwei Freunde an nichts mehr erinnern - schon gar nicht, wo ihr bester Freund abgeblieben ist. Ist der chronisch kranke Freund in Gefahr?
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
