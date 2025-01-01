Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 25: Ein steiniger Weg
23 Min.Ab 12
Am Morgen greifen die Polizisten Helen Feser auf, die ihre neunjährige Tochter Kira sucht. Die Kleine ist in der Nacht aus dem Fenster geklettert und wird seither vermisst!
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1