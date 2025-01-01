Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 23
23 Min.Ab 12

Eine Unfallfahrerin verschwindet auf mysteriöse Art und Weise aus ihrem Pkw. Wollte sie Unfallflucht begehen? Oder gab es einen Unfallgegner, der sie gar verschleppt hat? Für die Kommissare der Vermisstenstelle beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Vermisste ist zuckerkrank und ihre letzte Insulin-Ration längst überfällig.

SAT.1
