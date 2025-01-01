Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 39: Kontrollverlust durch Alkohol
23 Min.Ab 12
Die Polizei sucht den Sicherheitsunternehmer Steffen Wulff, der nach einem heftigen Streit mit seiner Frau Anja verschwunden ist. Die Ehe der beiden steckt in einer tiefen Krise.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1