Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 32: Trautes Heim, Glück allein
23 Min.Ab 12
Der 24 Jahre ältere Freund von Alina hat sie am gemeinsamen Umzugstag sitzengelassen und ist unauffindbar. Alina jedoch ist sich sicher: Ruben muss etwas zugestoßen sein!
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
