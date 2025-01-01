Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 16: Verraten und verkauft
23 Min.Ab 12
Die Streifenkommissare sind auf der Suche nach einer 17-Jährigen. Weder ihre Mutter noch ihr Freund können sich erklären, wieso sie verschwunden ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1