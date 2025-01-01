Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 19: Gefährliches Online-Dating
23 Min.Ab 12
Ein Mann sucht nach seiner Tochter. Als deren Handy gefunden wird, entdeckten die Ermittler regen Mail-Verkehr mit einem Kriminellen über eine Online-Dating-App.
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
