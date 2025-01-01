Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 3: Mama wo bist du
22 Min.Ab 12
Am frühen Morgen erspähen die Streifenpolizisten ein kleines Mädchen durchgefroren vor einem Mehrfamilienhaus. Finja vermisst ihre Mutter, doch diese ist spurlos verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1