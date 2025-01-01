Aus dem Seniorenheim verschwundenJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 5: Aus dem Seniorenheim verschwunden
23 Min.Ab 12
Eine demente Altersheim-Bewohnerin verschwindet spurlos. Die Vermisstenfahnder ermitteln, dass die Dame oft von ihrem versteckten Bargeldvorrat erzählte. Ist sie einfach nur weggelaufen und orientierungslos? Oder hat sie jemand entführt, um an ihr Bargeld zu gelangen?
