Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 9: Brunos Urlaub
23 Min.Ab 12
Eine Streife wird zu einem Handgemenge vor einem Obstladen gerufen. Vor Ort behauptet der Ladenbesitzer, ein etwa siebenjähriger Junge habe bei ihm stehlen wollen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1