Die Ruhrpottwache
Folge 10: Skrupellose Geldeintreiber
43 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Einbruch gerufen. Dubiose Kerle sollen im Haus mit einem Schlagstock rumlaufen. Plötzlich ertönen Hilfe-Rufe aus dem Garten. - Ein Ehepaar fährt mit einem geliehenen Wohnmobil zur Wache. Aufgeregt zeigen sie zwei Kripobeamten einen riesigen Blutfleck auf der Matratze. Ist hier etwas Schlimmes passiert? - Auf Streife entdecken die Polizisten ein junges Mädchen, das völlig orientierungslos wirkt.
