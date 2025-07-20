Die Ruhrpottwache
Folge 5: Herr im Haus
42 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12
Die Polizei wird zu einer Wohnung gerufen, in der randaliert wird. Lautes Geschrei und Gepolter ist zu hören, aber niemand macht auf. Was passiert nur in der Wohnung? - Eine Frau betritt mit einer Pistole in der Hand die Wache. Die Beamten reagieren sofort und umstellen die Frau mit gezogenen Waffen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln