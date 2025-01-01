Die Ruhrpottwache
Folge 19: Bewaffnet
43 Min.Ab 12
Die Polizei wird von einer Frau zu der Wohnung ihres Bruders gerufen. Der Notruf wurde allerdings abgebrochen und die Frau konnte nur noch berichten, dass ihr Bruder von zwei Männern malträtiert wird. - Ein Vater trägt aufgeregt und atemlos seine Tochter auf die Wache. Sie wurde eben fast von einem Auto angefahren und braucht unbedingt einen Arzt. - Und: Eine Polizeistreife wird wegen eines Taschendiebstahls zu einem Dessous-Geschäft gerufen.
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln