SAT.1Staffel 4Folge 9
Folge 9: Der unbekannte Camper

42 Min.Ab 12

Die Streifenpolizisten werden zu einem Campingplatz gerufen, weil es in einem Wohnwagen brennt und eine Dauercamperin verletzt wurde. Handelt es sich etwa um Brandstiftung? - Ein gut situierter Anzugträger betritt erzürnt die Wache, um eine Anzeige wegen mehrfachen Diebstahls aufzugeben. Der Täter sei ein elfjähriger Junge. Ob der Bank-Filialleiter hier auf der richtigen Fährte ist?

SAT.1
