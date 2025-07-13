Die Ruhrpottwache
Folge 2: Briefgeheimnisse
42 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Auf ihrer täglichen Route wird eine Postbotin von einem Lieferwagen bedrängt und letztendlich zu Fall gebracht. Ein vermummter Mann beraubt sie daraufhin. Und das ist nicht alles, denn ein weiterer Mann versucht anschließend, ihr das Fahrrad zu entreißen! - Der Freund einer 36-Jährigen ist aus einem Krankenhaus verschwunden. Zuvor wurde er dort behandelt, weil zwei Frauen auf ihn eingeprügelt haben. Jetzt ahnt seine Freundin das Schlimmste: Er ist entführt worden!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln