Die Ruhrpottwache
Folge 12: Der Trip
42 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige hat sturmfrei. Als die beste Freundin ihrer Mutter nach ihr sehen will, hört sie Schreie aus dem Haus. - Eine Frau stürmt aufgeregt in die Wache. Ihr Bruder ist verschwunden und wahrscheinlich bewaffnet. Will er sich etwa an seinem Mobber aus der Schulzeit rächen? - Und: Die Polizisten werden zu einem Geschäft gerufen, in dem eine Horde aggressiver Aktivisten mit Affenmasken randaliert. Was steckt hinter dieser Aktion?
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln