Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Der Trip

SAT.1Staffel 4Folge 12
Der Trip

Der TripJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 12: Der Trip

42 Min.Ab 12

Eine 16-Jährige hat sturmfrei. Als die beste Freundin ihrer Mutter nach ihr sehen will, hört sie Schreie aus dem Haus. - Eine Frau stürmt aufgeregt in die Wache. Ihr Bruder ist verschwunden und wahrscheinlich bewaffnet. Will er sich etwa an seinem Mobber aus der Schulzeit rächen? - Und: Die Polizisten werden zu einem Geschäft gerufen, in dem eine Horde aggressiver Aktivisten mit Affenmasken randaliert. Was steckt hinter dieser Aktion?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen