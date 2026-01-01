Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 21
Folge 21: Vermieter räumt Wohnung leer

42 Min.Ab 12

Die Beamten kommen zu einem Mehrfamilienhaus. Plötzlich fliegen aus einem der oberen Stockwerke Sachen aus dem Fenster und eine Frau zerrt verzweifelt an einem Möbelpacker, der sie wegschubst. Als er die Beamten bemerkt, rennt er los ... - Eine besorgte Mutter kommt mit einer bunten Jacke auf die Wache. Sie mache sich Sorgen um ihre Tochter, die sie merkwürdig abgewimmelt hat. Sie glaubt, dass ihre Tochter bedroht werden könnte. Doch was hat es mit der bunten Jacke auf sich?

SAT.1
