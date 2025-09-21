Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Versklavt

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 22vom 21.09.2025
Versklavt

VersklavtJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 22: Versklavt

43 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Eine Taxizentrale meldet einen Notruf. Einer ihrer Taxifahrer hat den stillen Alarm ausgelöst und braucht vermutlich Hilfe. Die Polizisten machen sich sofort auf den Weg zu einer Tankstelle, an der das Taxi zum Stehen gekommen ist. - Beim Einbiegen in die Wache werden die Kripobeamten abrupt von einer Zweirad-Fahrerin gestoppt. Kurioserweise rennt diese dann zu einem Paar, welches gerade die Wache betreten will.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen