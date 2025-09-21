Die Ruhrpottwache
Folge 22: Versklavt
43 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Eine Taxizentrale meldet einen Notruf. Einer ihrer Taxifahrer hat den stillen Alarm ausgelöst und braucht vermutlich Hilfe. Die Polizisten machen sich sofort auf den Weg zu einer Tankstelle, an der das Taxi zum Stehen gekommen ist. - Beim Einbiegen in die Wache werden die Kripobeamten abrupt von einer Zweirad-Fahrerin gestoppt. Kurioserweise rennt diese dann zu einem Paar, welches gerade die Wache betreten will.
