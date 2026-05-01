Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 1: Eine neue Perspektive
81 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Seit mittlerweile zehn Jahren widmen die Brüder Rick und Marty ihre Zeit der Schatzsuche auf Oak Island. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften: Das Team kehrt auf die Insel zurück und findet Hinweise auf einen Tunnel im Money Pit.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC