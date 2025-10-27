Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Mysteriöse Steinformation

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 8vom 27.10.2025
Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 8: Mysteriöse Steinformation

40 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Der Fund eines mysteriösen Steinfundaments in Lot 5 gibt dem Team schon seit einiger Zeit Rätsel auf. Anderenorts wird der berechnete Radius rund um das Gold im Money Pit immer kleiner.

