Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 4: Eine weitere Kammer
40 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Gary bringt mehrere Artefakte an die Oberfläche, die in der Nähe des alten Schiffskai unter der Erde lagen. Außerdem entdeckt das Team einen weiteren Tunnel im Money Pit. Ist das ein Hinweis auf eine versteckte Schatzkammer?
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.