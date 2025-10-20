Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Eine weitere Kammer

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 4vom 20.10.2025
Eine weitere Kammer

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 4: Eine weitere Kammer

40 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Gary bringt mehrere Artefakte an die Oberfläche, die in der Nähe des alten Schiffskai unter der Erde lagen. Außerdem entdeckt das Team einen weiteren Tunnel im Money Pit. Ist das ein Hinweis auf eine versteckte Schatzkammer?

Kabel Eins Doku
