Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 5vom 27.10.2025
40 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Die Entdeckung eines mysteriösen Logbuchs lässt vermuten, dass die französische Armee unter Führung des Herzogs von Anville im Jahr 1746 auf der Insel landete. Rund um den Money Pit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Ein Teammitglied wird in Kürze den Untergrund erforschen.

Kabel Eins Doku
