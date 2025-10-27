Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Goldschimmer

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 7vom 27.10.2025
Goldschimmer

GoldschimmerJetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 7: Goldschimmer

40 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Während die Archäologen über einer neuen Entdeckung im Lot 5 brüten, gelingt den Wissenschaftlern ein Durchbruch: Sie identifizieren die Gegend, in der sich das Gold befindet.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 2 Staffeln und Folgen