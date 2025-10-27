Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Das Artefakt von Lot 8

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 6vom 27.10.2025
Das Artefakt von Lot 8

Das Artefakt von Lot 8Jetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 6: Das Artefakt von Lot 8

40 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Während Gary ein kurioses Artefakt aus dem Money Pit fischt, macht das Team eine erstaunliche Entdeckung: Mehrere Tunnel scheinen zum Goldschatz zu führen

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 2 Staffeln und Folgen