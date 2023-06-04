Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 22: Expedition Portugal
40 Min.Folge vom 04.06.2023Ab 12
Der Winter naht, und das Team auf Oak Island arbeitet unter Hochdruck am Abschluss der Grabungen im Money Pit. Unterdessen bereiten sich einige der Schatzsucher auf eine Reise nach Portugal vor, wo sie auf den Spuren der Kreuzritter einem Hinweis folgen werden.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC