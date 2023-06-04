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Die Schatzsucher von Oak Island

Expedition Portugal

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 22vom 04.06.2023
Expedition Portugal

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 22: Expedition Portugal

40 Min.Folge vom 04.06.2023Ab 12

Der Winter naht, und das Team auf Oak Island arbeitet unter Hochdruck am Abschluss der Grabungen im Money Pit. Unterdessen bereiten sich einige der Schatzsucher auf eine Reise nach Portugal vor, wo sie auf den Spuren der Kreuzritter einem Hinweis folgen werden.

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