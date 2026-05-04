Erfolgreiche ExpeditionJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 23: Erfolgreiche Expedition
40 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Die Exkursion nach Portugal liefert dem Team handfeste Hinweise auf eine Verbindung zwischen den Tempelrittern und dem Geheimnis um die Schatzinsel Oak Island.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC