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Die Schatzsucher von Oak Island

Erfolgreiche Expedition

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 23vom 04.05.2026
Erfolgreiche Expedition

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 23: Erfolgreiche Expedition

40 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Die Exkursion nach Portugal liefert dem Team handfeste Hinweise auf eine Verbindung zwischen den Tempelrittern und dem Geheimnis um die Schatzinsel Oak Island.

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