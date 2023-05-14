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Die Schatzsucher von Oak Island

Robert Dunfields Versäumnis

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 19vom 14.05.2023
Robert Dunfields Versäumnis

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 19: Robert Dunfields Versäumnis

40 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 12

Das Team stößt auf Hinweise darauf, dass sich vor der Küste Oak Islands ein Schiffwrack befindet. Unterdessen sind die Schatzsucher im Money Pit dank einer neuen Entdeckung Robert Dunfield einen Schritt voraus.

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