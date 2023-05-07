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Die Schatzsucher von Oak Island

Heiße Spur zur Chappell Vault

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 18vom 07.05.2023
Heiße Spur zur Chappell Vault

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 18: Heiße Spur zur Chappell Vault

40 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 12

Das Team verfolgt eine heiße Spur, die sich zum legendären Chappell Vault führen könnte. Die unterirdische Kammer wurde nach dem Schatzsucher William Chappell benannt, der in den 1930er Jahren Bohrungen auf Oak Island durchführte.

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