Heiße Spur zur Chappell VaultJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 18: Heiße Spur zur Chappell Vault
40 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 12
Das Team verfolgt eine heiße Spur, die sich zum legendären Chappell Vault führen könnte. Die unterirdische Kammer wurde nach dem Schatzsucher William Chappell benannt, der in den 1930er Jahren Bohrungen auf Oak Island durchführte.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC