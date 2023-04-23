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Die Schatzsucher von Oak Island

Auf den Spuren von Roosevelt

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 16vom 23.04.2023
Auf den Spuren von Roosevelt

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 16: Auf den Spuren von Roosevelt

40 Min.Folge vom 23.04.2023Ab 12

Bei den Ausgrabungen im Money Pit macht das Team rund um Rick und Marty Lagina eine unglaubliche Entdeckung. Die Inspiration für diese Arbeit liefert kein Geringerer als Franklin D. Roosevelt, der seinerzeit selbst auf Oak Island einen Pfad anlegen ließ.

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