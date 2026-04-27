Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 17: Das Artefakt
40 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Das Team entdeckt ein vielversprechendes Artefakt. Es deutet darauf hin, dass sich das legendäre Chappell Vault ganz in der Nähe befinden könnte.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC