Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Der Winter naht

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 24vom 18.06.2023
Der Winter naht

Der Winter nahtJetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 24: Der Winter naht

40 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 12

Rick entdeckt in Portugal spannende Hinweise und Informationen zu den Tempelrittern. Währenddessen schleicht sich auf Oak Island langsam der Winter an, und Marty Lagina ist begeistert über seinen neuesten Fund.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 4 Staffeln und Folgen