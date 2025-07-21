Die Spreewaldklinik
Folge 16: Kosmische Fügungen
35 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 6
Doreen fühlt sich durch die Beruhigungstabletten stabiler, belügt Paul jedoch weiter, bis er zufällig von ihrem nächtlichen Klinikbesuch erfährt. Währenddessen kann Nico nicht glauben, dass Fiona einfach eine Diebin ist, erkennt ihre Beweggründe und plant mit ihr einen süßen Überraschungsmoment für Frau Kleeberger. Als eine esoterische Patientin kollabiert, überzeugt Lea sie mithilfe der Löwenatmung vom Ultraschall und entdeckt eine risikobehaftete Schwangerschaft.
Die Spreewaldklinik
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH