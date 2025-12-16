Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 119vom 16.12.2025
34 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 6

Mona kann Eriks Zweifel hinsichtlich ihres Gesprächs mit Kai zwar entkräften, doch die Sorge um Timmy bleibt. Dr. Berg besteht darauf, dass fortan eine andere Ärztin den Fall übernehmen soll. Erik entscheidet sich für Vivian, die das Angebot, als Fachärztin an die Klinik zurückzukehren, eigentlich ablehnt hat. Wemuth muss Vera mitteilen, dass seine Frau die Familienflöte wiederhaben will. Vera sagt ihm eine Rückgabe zu - allerdings ist das gute Stück noch nicht repariert.

SAT.1
