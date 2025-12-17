Nur einen Anruf entferntJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 120: Nur einen Anruf entfernt
34 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6
Vera wird nach ihrem Schwindelanfall von Wemuth in die Klinik gebracht. Nico vermutet einen Zusammenhang mit dem Stress um die Adoption, sodass Vera befürchtet, dass diese nun auf der Kippe steht. Dr. Berg freut sich auf ein Telefonat mit Robert, doch dann verpassen die beiden einander. Als sie schließlich ihre Mailbox abhört, ist sie beunruhigt: Ist Robert im Jemen etwas passiert? Während Erik weiterhin einen Heiratsantrag plant, muss Mona zunehmend um ihr Geheimnis bangen.
Die Spreewaldklinik
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
© NdF Hamburg GmbH