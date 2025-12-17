Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 120vom 17.12.2025
Folge 120: Nur einen Anruf entfernt

34 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6

Vera wird nach ihrem Schwindelanfall von Wemuth in die Klinik gebracht. Nico vermutet einen Zusammenhang mit dem Stress um die Adoption, sodass Vera befürchtet, dass diese nun auf der Kippe steht. Dr. Berg freut sich auf ein Telefonat mit Robert, doch dann verpassen die beiden einander. Als sie schließlich ihre Mailbox abhört, ist sie beunruhigt: Ist Robert im Jemen etwas passiert? Während Erik weiterhin einen Heiratsantrag plant, muss Mona zunehmend um ihr Geheimnis bangen.

