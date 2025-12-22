Die Spreewaldklinik
Folge 123: Fast am Ziel
34 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6
Mona macht Lea klar, dass Erik ihr nach all den falschen Anschuldigungen nicht glauben wird, dass er nicht Timmys Vater sein soll. Inzwischen hat jedoch auch Oliver Schön eins und eins zusammengezählt. Vivian erkennt an ihrem ersten Tag als Fachärztin, dass sie bei der Belegschaft verspieltes Vertrauen wiedergewinnen muss. Radu und Nico wollen Martin Bieber, der sich selbst entlassen hat, über seine schlechten Blutwerte informieren. Doch er hat falsche Kontaktdaten angegeben.
Die Spreewaldklinik
