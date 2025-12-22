Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Fast am Ziel

SAT.1 Staffel 2 Folge 123 vom 22.12.2025
Fast am Ziel

Die Spreewaldklinik

Folge 123: Fast am Ziel

34 Min. Folge vom 22.12.2025 Ab 6

Mona macht Lea klar, dass Erik ihr nach all den falschen Anschuldigungen nicht glauben wird, dass er nicht Timmys Vater sein soll. Inzwischen hat jedoch auch Oliver Schön eins und eins zusammengezählt. Vivian erkennt an ihrem ersten Tag als Fachärztin, dass sie bei der Belegschaft verspieltes Vertrauen wiedergewinnen muss. Radu und Nico wollen Martin Bieber, der sich selbst entlassen hat, über seine schlechten Blutwerte informieren. Doch er hat falsche Kontaktdaten angegeben.

