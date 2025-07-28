Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 21vom 28.07.2025
Folge 21: Glückliches Herz, trauriges Herz

34 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 6

Lea nimmt überglücklich den Heiratsantrag von Erik an. Doch die Freude kippt, als sie ausgerechnet von Mona erfährt, dass Vera schwanger ist. Währenddessen verdrängt Antje Klett ihren Liebeskummer und entlässt sich selbst, bis sie nach einem Unfall schwer verletzt zurückkehrt. Doreen nimmt Beruhigungstabletten und greift zum Alkohol, was in einer ausgelassenen Partynacht mündet.

