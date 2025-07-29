Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 22vom 29.07.2025
Folge 22: Am seidenen Faden

33 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 6

Doreen erinnert sich schrittweise an ihren gestrigen Absturz und ringt mit der Frage, ob sie das Lorazepam wirklich absetzen soll. Gleichzeitig plant Lea zur Versöhnung einen Ausflug mit Vera, den Nico spontan mitgestaltet - doch was als schöner Tag beginnt, endet in Panik: Vera bekommt heftige Unterleibsschmerzen. Während sie in der Klinik um ihr Baby bangen, wird Mark von Dr. Berg vom Fall Klett abgezogen, doch er widersetzt sich ...

