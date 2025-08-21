Die Spreewaldklinik
Folge 39: Väter und Töchter
34 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 6
Nico entdeckt Paul reglos im Treppenhaus - Verdacht auf Schlaganfall. Lea fühlt sich schuldig, doch Mark kann Entwarnung geben: Paul leidet an Migräne. Die Krise bringt Vater und Tochter einander wieder näher. Jana will ihre Fußballkarriere beenden, wagt aber erst durch Fiona und Dr. Wemuth den Schritt zur Wahrheit. Daraufhin überrascht Wemuth seine Tochter mit einer liebevollen Geste. Dr. Berg und der Rettungssanitäter Robert geraten wegen eines Artikels erneut aneinander.
Die Spreewaldklinik
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH