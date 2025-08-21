Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Väter und Töchter

SAT.1Staffel 2Folge 39vom 09.01.2026
Väter und Töchter

Väter und TöchterJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 39: Väter und Töchter

34 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 6

Nico entdeckt Paul reglos im Treppenhaus - Verdacht auf Schlaganfall. Lea fühlt sich schuldig, doch Mark kann Entwarnung geben: Paul leidet an Migräne. Die Krise bringt Vater und Tochter einander wieder näher. Jana will ihre Fußballkarriere beenden, wagt aber erst durch Fiona und Dr. Wemuth den Schritt zur Wahrheit. Daraufhin überrascht Wemuth seine Tochter mit einer liebevollen Geste. Dr. Berg und der Rettungssanitäter Robert geraten wegen eines Artikels erneut aneinander.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen