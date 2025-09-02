Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Hoffnungsschimmer

SAT.1Staffel 2Folge 47vom 02.09.2025
Hoffnungsschimmer

HoffnungsschimmerJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 47: Hoffnungsschimmer

34 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 6

Lea lässt sich auf Marks Vorschlag ein, bei einer komplizierten OP mitzuarbeiten - eine willkommene Ablenkung nach der Trennung. Der Eingriff gelingt, doch der Patient entwickelt später Lähmungserscheinungen. Mark stellt sich schützend vor Lea und findet schließlich die Ursache. Unterdessen bricht Andreja unter der Belastung im Sägewerk zusammen - und ganz Börnow rückt zusammen, um den Betrieb am Laufen zu halten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen