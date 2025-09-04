Die Spreewaldklinik
Folge 49: Raufbolde
35 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 6
Nach ihrem Geständnis wird Mona von Dr. Berg vorübergehend freigestellt. Sie und Erik hoffen, dass sie keine Anzeige erstattet. Während Dr. Berg zunehmend Gefallen an den Reibereien mit Notfallsanitäter Robert findet, hat Radu Ärger mit Bauarbeiter Olli Pallaske: Der klagt über starke Magenschmerzen und verhält sich zunehmend aggressiv. Steckt womöglich ein Alkoholproblem dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH