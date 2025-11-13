Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Vergiftet

SAT.1Staffel 2Folge 50
Vergiftet

Die Spreewaldklinik

Folge 50: Vergiftet

34 Min.Ab 6

Erik ist enttäuscht, weil Mona nicht möchte, dass er während ihrer USA-Reise auf Timmy aufpasst - doch Timmy will bei ihm bleiben. Als Erik den Grund erfährt, versucht er, ihn umzustimmen. Unterdessen eskaliert eine Schlägerei zwischen den Patienten Olli und Kalle, woraufhin Radu eine Ansage macht und den wahren Grund für ihren Streit erfährt. Zurück aus Hamburg wird Lea von Mark ungewöhnlich kalt empfangen.

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

