Die Spreewaldklinik

Die Bombe platzt

SAT.1Staffel 2Folge 58vom 17.09.2025
Folge 58: Die Bombe platzt

35 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 6

Nico macht Lea klar, dass sie nichts mehr mit ihr zu tun haben will, und versteckt sich in der Klinik. Als Dr. Berg sie dort findet und Nico begreift, dass auch sie eingeweiht war, fasst sie den Entschluss, es allen heimzuzahlen. Erik und Timmy planen eine Überraschung für Monas Rückkehr aus Boston, doch die misslingt - Erik sucht fieberhaft nach einer kreativen Lösung. Währenddessen knistert es zwischen Andreja und Kai, die gemeinsam die Vorbereitungen fürs Fest treffen.

